ФОТО И ВИДЕО С МЕСТА ПРОИСШЕСТВИЯ | Рядом с T1 Mall of Tallinn столкнулись пять машин, пострадали три человека

"Сегодня в 16:31 произошло ДТП на Петербури теэ с участием пяти машин", — сказал Delfi дежурный пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны.

В аварию попали два Peugeot, две Audi и одна Mazda.

Спасатели достали из одного Peugeot двух застрявших там людей, и скорая помощь доставила их в больницу.

Позднее еще один человек обратился в больницу.

Из-за ДТП были закрыты Фильтри теэ и Тартуское шоссе по направлению в сторону Петербури теэ, а также тоннель на Ярвевана теэ.

К настоящему моменту движение восстановлено.