15.09.2019, 17:40

ФОТО И ВИДЕО С МЕСТА ПРОИСШЕСТВИЯ | Рядом с T1 Mall of Tallinn столкнулись пять машин, пострадали три человека

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rus.delfi.ee
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Сегодня около 16:30 на Петербури теэ у T1 Mall of Tallinn столкнулись пять автомобилей.

"Сегодня в 16:31 произошло ДТП на Петербури теэ с участием пяти машин", — сказал Delfi дежурный пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны.

В аварию попали два Peugeot, две Audi и одна Mazda.

Спасатели достали из одного Peugeot двух застрявших там людей, и скорая помощь доставила их в больницу.

Позднее еще один человек обратился в больницу.

Из-за ДТП были закрыты Фильтри теэ и Тартуское шоссе по направлению в сторону Петербури теэ, а также тоннель на Ярвевана теэ.

К настоящему моменту движение восстановлено.

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