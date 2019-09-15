ФОТО И ВИДЕО С МЕСТА ПРОИСШЕСТВИЯ | Рядом с T1 Mall of Tallinn столкнулись пять машин, пострадали три человека(50)
Сегодня около 16:30 на Петербури теэ у T1 Mall of Tallinn столкнулись пять автомобилей.
Сегодня около 16:30 на Петербури теэ у T1 Mall of Tallinn столкнулись пять автомобилей.
"Сегодня в 16:31 произошло ДТП на Петербури теэ с участием пяти машин", — сказал Delfi дежурный пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны.
В аварию попали два Peugeot, две Audi и одна Mazda.
Спасатели достали из одного Peugeot двух застрявших там людей, и скорая помощь доставила их в больницу.
Позднее еще один человек обратился в больницу.
Из-за ДТП были закрыты Фильтри теэ и Тартуское шоссе по направлению в сторону Петербури теэ, а также тоннель на Ярвевана теэ.
К настоящему моменту движение восстановлено.
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