03.08.2019, 10:08

ФОТО И ВИДЕО С МЕСТА ПРОИСШЕСТВИЯ | На фестивале загорелся дом на колесах


Ромет Креэк
Ромет Креэк
EST
Galerii: 6 pilti
Foto: Argo Ingver

Сегодня в полночь на фестивале Intsikurmu загорелась дача-прицеп, в пожаре никто не пострадал.

По предварительным данным, хозяин дома на колесах во время возгорания находился за пределами прицепа, внутри никого не было.

Организаторы фестваля сообщили, что причиной возгорания стала неисправность газового оборудования. ”Благодарим эстонскую полицию и спасателей за оперативную и умелую работу”.

Фестиваль в лесопарке Intsikurmu проходит седьмой раз. В рамках мероприятия выступают почти 30 артистов из Эстонии и других стран.

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