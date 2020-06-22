22.06.2020, 09:35

ФОТО И ВИДЕО | Ранним утром в Кадриорге произошел пожар в двухэтажном жилом доме


EST 9

В понедельник рано утром спасатели выехали на вызов в Кадриорг, где горел двухэтажный жилой дом. Распространение огня быстро остановили.

Пожар произошел по адресу Фельмани, 28 в деревянном жилом доме. Очаг возгорания находился в комнате на втором этаже здания.

Центр тревоги получил вызовы в 6:09 и направил на пожар две спасательные машины. Пожар был локализирован к 6:53. При пожаре никто не пострадал.

Причина возгорания выясняется.

Читайте также: