ФОТО И ВИДЕО | Ранним утром в Кадриорге произошел пожар в двухэтажном жилом доме

Пожар произошел по адресу Фельмани, 28 в деревянном жилом доме. Очаг возгорания находился в комнате на втором этаже здания.

Центр тревоги получил вызовы в 6:09 и направил на пожар две спасательные машины. Пожар был локализирован к 6:53. При пожаре никто не пострадал.

Причина возгорания выясняется.