22.06.2020, 09:35
ФОТО И ВИДЕО | Ранним утром в Кадриорге произошел пожар в двухэтажном жилом доме
В понедельник рано утром спасатели выехали на вызов в Кадриорг, где горел двухэтажный жилой дом. Распространение огня быстро остановили.
В понедельник рано утром спасатели выехали на вызов в Кадриорг, где горел двухэтажный жилой дом. Распространение огня быстро остановили.
Пожар произошел по адресу Фельмани, 28 в деревянном жилом доме. Очаг возгорания находился в комнате на втором этаже здания.
Центр тревоги получил вызовы в 6:09 и направил на пожар две спасательные машины. Пожар был локализирован к 6:53. При пожаре никто не пострадал.
Причина возгорания выясняется.
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