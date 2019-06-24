24.06.2019, 13:40
ФОТО и ВИДЕО | Провалившийся сквозь асфальт грузовик наконец достали из ямы
В ночь на понедельник на улице Эндла в Таллинне грузовик провалился сквозь асфальт. Днем грузовик подняли из ямы.
В ночь на понедельник на улице Эндла в Таллинне грузовик провалился сквозь асфальт. Днем грузовик подняли из ямы.
Как оказалось, причина инцидента заключается в том, что из-за аварии с трубопровода почва под асфальтом была размыта. В итоге улицу Эндла пришлось временно перекрыть.
Когда будет ликвидирована авария и починен асфальт, пока неизвестно.
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