24.06.2019, 13:40

ФОТО и ВИДЕО | Провалившийся сквозь асфальт грузовик наконец достали из ямы

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rus.delfi.ee
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В ночь на понедельник на улице Эндла в Таллинне грузовик провалился сквозь асфальт. Днем грузовик подняли из ямы.

Как оказалось, причина инцидента заключается в том, что из-за аварии с трубопровода почва под асфальтом была размыта. В итоге улицу Эндла пришлось временно перекрыть.

Когда будет ликвидирована авария и починен асфальт, пока неизвестно.

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