24.06.2019, 13:40
ФОТО и ВИДЕО | Провалившийся сквозь асфальт грузовик наконец достали из ямы(2)
В ночь на понедельник на улице Эндла в Таллинне грузовик провалился сквозь асфальт. Днем грузовик подняли из ямы.
В ночь на понедельник на улице Эндла в Таллинне грузовик провалился сквозь асфальт. Днем грузовик подняли из ямы.
Как оказалось, причина инцидента заключается в том, что из-за аварии с трубопровода почва под асфальтом была размыта. В итоге улицу Эндла пришлось временно перекрыть.
Когда будет ликвидирована авария и починен асфальт, пока неизвестно.
Блокирующее рекламу приложение блокирует и часть контента Delfi. Чтобы читать портал без ограничений, отключите блокировку рекламы, пожалуйста.
Шведская писательница исколесила РФ и сошла с ума
СМИ. Торпедная атака в Оманском заливе: один из танкеров затонул
Хореографа фигуристки Алины Загитовой уличили в плагиате (ВИДЕО)
Кабаева впервые раскрыла семейные тайны