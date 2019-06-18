ФОТО и ВИДЕО | Приговор радиожурналисту Роозилехту за вождение в нетрезвом виде: 4 месяца условно, но прав не лишили
Известный радиоведущий Аллан Роозилехт, которого вечером в воскресенье полиция задержала за рулем в нетрезвом состоянии, предстал сегодня перед судом. Роозилехту назначили 4 месяца лишения свободы условно с полуторалетним исправительным сроком. В случае нарушения закона в этот период условное наказание будет приведено в исполнение. Суд решил оставить работнику Star FM водительские права. Он должен будет покрыть судебные расходы в размере 405 евро.
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