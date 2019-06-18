ФОТО и ВИДЕО | Приговор радиожурналисту Роозилехту за вождение в нетрезвом виде: 4 месяца условно, но прав не лишили

В утреннем эфире Роозилехт выразил свое раскаяние, сказав, что его поведению нет никакого оправдания.

В ходе судебного заседания радиожурналист попросил оставить ему водительские права, которые ему очень нужны: на работу он приезжает рано утром, когда автобусы не ходят.

Права у Роозилехта с 1977-го года, и единственным с тех пор нарушением было превышение скорости в Таллинне около года назад. Свою вину подсудимый полностью признал и попросил суд назначить ему штраф, а не условное лишение свободы.

Судья согласился, что речь идет не о злостном нарушителе ПДД и вынес приговор: 3 месяца и 28 дней лишения свободы условно с испытательным сроком 1,5 года. Водительских прав осужденного не лишили.