18.06.2019, 13:10

ФОТО и ВИДЕО | Приговор радиожурналисту Роозилехту за вождение в нетрезвом виде: 4 месяца условно, но прав не лишили

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rus.delfi.ee
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Известный радиоведущий Аллан Роозилехт, которого вечером в воскресенье полиция задержала за рулем в нетрезвом состоянии, предстал сегодня перед судом. Роозилехту назначили 4 месяца лишения свободы условно с полуторалетним исправительным сроком. В случае нарушения закона в этот период условное наказание будет приведено в исполнение. Суд решил оставить работнику Star FM водительские права. Он должен будет покрыть судебные расходы в размере 405 евро.

В утреннем эфире Роозилехт выразил свое раскаяние, сказав, что его поведению нет никакого оправдания.

В ходе судебного заседания радиожурналист попросил оставить ему водительские права, которые ему очень нужны: на работу он приезжает рано утром, когда автобусы не ходят.

Права у Роозилехта с 1977-го года, и единственным с тех пор нарушением было превышение скорости в Таллинне около года назад. Свою вину подсудимый полностью признал и попросил суд назначить ему штраф, а не условное лишение свободы.

Судья согласился, что речь идет не о злостном нарушителе ПДД и вынес приговор: 3 месяца и 28 дней лишения свободы условно с испытательным сроком 1,5 года. Водительских прав осужденного не лишили.

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