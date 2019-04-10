10.04.2019, 11:51

ФОТО и ВИДЕО: Президент Латвии Вейонис встретился в Кадриорге с президентом Эстонии Кальюлайд

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rus.delfi.ee
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Galerii: 30 pilti
Läti president Raimonds Vējonis Eesti visiidil. President Kersti Kaljulaid Foto: Tiit Blaat

Президент Латвии Раймондс Вейонис и его супруга Ивета Вейоне прибыли в 10:15 в Кадриорг, чтобы встретиться с президентом Эстонии Керсти Кальюлайд и ее супругом Георги-Рене Максимовски.

Во время встречи президенты дадут и общую пресс-конференцию. После этого президент Латвии возложит венок к подножию монумента Освободительной войне, после чего отправятся на Тоомпеа, где встретятся в Юри Ратасом и Хенном Пыллуаасом.

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