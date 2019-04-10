10.04.2019, 11:51
ФОТО и ВИДЕО: Президент Латвии Вейонис встретился в Кадриорге с президентом Эстонии Кальюлайд
Президент Латвии Раймондс Вейонис и его супруга Ивета Вейоне прибыли в 10:15 в Кадриорг, чтобы встретиться с президентом Эстонии Керсти Кальюлайд и ее супругом Георги-Рене Максимовски.
Во время встречи президенты дадут и общую пресс-конференцию. После этого президент Латвии возложит венок к подножию монумента Освободительной войне, после чего отправятся на Тоомпеа, где встретятся в Юри Ратасом и Хенном Пыллуаасом.