26.09.2019, 12:10

ФОТО и ВИДЕО | Превысил скорость — плати 400 евро или постой-ка часок! Полиция штрафовала водителей-лихачей "успокоительной паузой"

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rus.delfi.ee
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Сегодня сотрудники полиции начали применять новый подход к нарушителям скоростного режима: в качестве наказания последние смогут или оплатить штраф, или сделать в своей поездке остановку на 45-60 минут.

Разговаривавшие с Delfi водители превысили скорость во время обгона и сделали это сознательно. О системе "успокоительных пауз" они вчера прочитали в СМИ, и сегодня предпочли паузу оплате денежного штрафа. Оба водителя были наказаны паузой в 45 минут, которую они провели, уткнувшись носом в телефон.

Водитель, который так сильно превысил скорость, что должен был заплатить штраф в 400 евро, с особым оптимизмом воспринял предложение сделать паузу на обочине дороги.

В зависимости от степени превышения скорости остановка водителей-нарушителей длится 45 или 60 минут. Если эксперимент докажет свою жизнеспособность, то он может превратиться в законную меру наказания.

"Главная цель — сделать соблюдение скоростного режима новой социальной нормой", — прокомментировал нововведение советник PPA Элари Каземетс.

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