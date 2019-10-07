ФОТО И ВИДЕО | Пожар нанес серьезный удар по эстонскому автопроизводителю

Рано утром в минувшую пятницу случился пожар в гаражном комплексе в начале улицы Теллискиви. Там расположено небольшое производство эстонского автопроизводителя NOBE. Руководитель NOBE Роман Муляр сказал в комментарии Ärileht, что сгорели два исторических прототипа.
"Ждем результатов экспертизы", — сказал Муляр и добавил, что развитие NOBE будет продолжаться.
"Это большой удар, две наших первых работы уничтожены", — пожаловался руководитель. Их команда хотела бы передать в какой-либо музей как первые прототипы NOBE. Но коллектив уже работает над третьей моделью, ведь все чертежи были в цифровом виде. И в целом у фирмы хорошие перспективы, в том числе в поисках инвесторов.
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