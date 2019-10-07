07.10.2019, 17:46

ФОТО И ВИДЕО | Пожар нанес серьезный удар по эстонскому автопроизводителю

 (2)
rus.delfi.ee
EST 2

Рано утром в минувшую пятницу случился пожар в гаражном комплексе в начале улицы Теллискиви. Там расположено небольшое производство эстонского автопроизводителя NOBE. Руководитель NOBE Роман Муляр сказал в комментарии Ärileht, что сгорели два исторических прототипа.

"Ждем результатов экспертизы", — сказал Муляр и добавил, что развитие NOBE будет продолжаться.

"Это большой удар, две наших первых работы уничтожены", — пожаловался руководитель. Их команда хотела бы передать в какой-либо музей как первые прототипы NOBE. Но коллектив уже работает над третьей моделью, ведь все чертежи были в цифровом виде. И в целом у фирмы хорошие перспективы, в том числе в поисках инвесторов.

Uudiskirja Üleskutse
Читайте также: