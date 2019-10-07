ФОТО И ВИДЕО | Пожар нанес серьезный удар по эстонскому автопроизводителю

"Ждем результатов экспертизы", — сказал Муляр и добавил, что развитие NOBE будет продолжаться.

"Это большой удар, две наших первых работы уничтожены", — пожаловался руководитель. Их команда хотела бы передать в какой-либо музей как первые прототипы NOBE. Но коллектив уже работает над третьей моделью, ведь все чертежи были в цифровом виде. И в целом у фирмы хорошие перспективы, в том числе в поисках инвесторов.