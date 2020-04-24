ФОТО И ВИДЕО | Полиция задержала на кольце Виру автомобиль BMW

Полиция в пятницу вечером большими силами остановила на кольце Виру автомобиль BMW.
В пятницу раньше 16 часов в Центр тревоги сообщили о возможном незаконном лишении свободы в Харьюмаа. Согласно поступившей информации, компания двинулась на автомобиле в сторону Таллинна.
Полицейские около 16 часов задержали в центре Таллинна у кольца Виру для уточнения обстоятельств автомобиль BMW. Более точная информация об инциденте выясняется.
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