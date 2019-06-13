ФОТО и ВИДЕО: Полицейские обнаружили в Мустамяэ целую плантацию марихуаны

В мае полицейским поступила информация, что в Таллинне у одного из находящегося в Мустамяэ складов чувствуется сильный запах марихуаны. Полицейские тут же проверили информацию и задержали 27-летнего мужчину.

В находившемся в распоряжении мужчины помещении было обнаружено пять палаток с 159 растениями марихуаны. В помещении были установлены необходимые для выращивания марихуаны светильники и системы фильтрации. В ходе проведенного дома у мужчины обыска полицейские нашли наличные деньги и небольшое количество вещества с подозрением на марихуану.

Окружной прокурор Арика Алманн пояснила, что занятие оборотом наркотиков в крупном размере является серьезным преступлением, поэтому проверяется каждый поступающий намек.

"27-летнего мужчину есть основание подозревать в выращивании большого количества растений в Мустамяэ. Учитывая масштабы, вероятно, что марихуана была предназначена для продажи. Принимая во внимание тяжесть преступления, прокуратура ходатайствовала о взятии мужчины под стражу и суд это ходатайство удовлетворил", — сказала прокурор. Ранее мужчина в уголовном порядке не наказывался.

Руководитель службы по борьбе с наркопреступлениями и организованной преступностью криминального бюро Пыхьяской префектуры Райт Пикаро сказал, что люди все чаще сообщают полиции о вызывающей подозрение деятельности, которую они замечают в своем районе.