ФОТО и ВИДЕО | Полицейские конфисковали в Пыхья-Таллинне плантацию конопли. Владелец сам их вызвал

Как утверждает полиция, владельцы плантации конопли, где был проведен обыск, гооврили ранее, что они выращивают CBD-коноплю, не содержащую наркотического вещества. Но проведенное Институтом судебной экспертизы Эстонии исследование показало, что эти растения содержат нарковещества THC больше допустимой нормы.

Как выяснилось, данная плантация называется Põhjaõis и Delfi писал о ней в начале ноября.

Владелец плантации Мартти Рандма сказал Delfi, что при выращивании конопле руководствовался действующими регуляциями и использовал лишь разрешенные семена, что подтверждают соответсвующие сертификаты.

Рандма добавил, что полиции об этом должно быть известно, так как перед тем, как начал выращивать коноплю, он позвонил в полицию и оповестил их о своем плане, предъявил семена и соответствующую документацию.

"Несмотря на то, что это растения конопли, выросшие из сертифицированных CBD-семян, может случиться. что уровень THC в цветах может превысить разрешенные 0,2%. Это происходит у выращивающих промышленную коноплю фермеров каждый год. Уровень THC растения можно установить только с помощью теста, который в Эстонии проводит Институт судебной экспертизы", — объяснил он.

Кроме того, последний раз Рандма сам вызвал полицию для того, чтобы они проверили уровень THC в его растениях. Теперь же тест выявил превышение нормы, и у него конфисковали не только все растения, но и оборудование, провели обыск.