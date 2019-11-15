15.11.2019, 13:16

ФОТО и ВИДЕО | Полицейские конфисковали в Пыхья-Таллинне плантацию конопли. Владелец сам их вызвал

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дополнено в 15:30
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Kanep õitseb 1.11.2019 Foto: Andres Putting

Сегодня служба по борьбе с наркопреступлениями и организованной преступностью Пыхьяской префектуры провела обыск в Пыхья-Таллинне и конфисковала 62 больших растений и 650 саженцев конопли. Сам владелец плантации считает, что реакция полиции была чрезмерной.

Как утверждает полиция, владельцы плантации конопли, где был проведен обыск, гооврили ранее, что они выращивают CBD-коноплю, не содержащую наркотического вещества. Но проведенное Институтом судебной экспертизы Эстонии исследование показало, что эти растения содержат нарковещества THC больше допустимой нормы.

Как выяснилось, данная плантация называется Põhjaõis и Delfi писал о ней в начале ноября.

Владелец плантации Мартти Рандма сказал Delfi, что при выращивании конопле руководствовался действующими регуляциями и использовал лишь разрешенные семена, что подтверждают соответсвующие сертификаты.

Рандма добавил, что полиции об этом должно быть известно, так как перед тем, как начал выращивать коноплю, он позвонил в полицию и оповестил их о своем плане, предъявил семена и соответствующую документацию.

"Несмотря на то, что это растения конопли, выросшие из сертифицированных CBD-семян, может случиться. что уровень THC в цветах может превысить разрешенные 0,2%. Это происходит у выращивающих промышленную коноплю фермеров каждый год. Уровень THC растения можно установить только с помощью теста, который в Эстонии проводит Институт судебной экспертизы", — объяснил он.

Кроме того, последний раз Рандма сам вызвал полицию для того, чтобы они проверили уровень THC в его растениях. Теперь же тест выявил превышение нормы, и у него конфисковали не только все растения, но и оборудование, провели обыск.

По его словам, реакция полиции была чрезмерной, так как он всегда был открыт к сотрудничеству, и так или иначе уничтожил бы растения с уровнем THC, превышающим норму.

Руководитель службы криминального бюро Пыхьяской префектуры Райт Пикаро сказал, что люди, которые желают выращивать коноплю с сельскохозяйственными целями, должны четко следовать действующим правилам и использовать разрешенные семена.

"Полиция вмешивается в ситуацию всегда, когда у нас есть основание полагать, что конопля выращивается не с сельскохозяйственными целями и содержание THC может быть выше разрешенного, за этим следует уголовное делопроизводство. Мы должны быть уверены, чтобы под вывеской так называемой промышленной конопли преступники не занимались наркобизнесом и таким образом не влияли пагубно на реноме добропорядочных фирм, честно занимающихся сельским хозяйством", — добавил Пикаро.

Окружной прокурор Райго Аас разъяснил, что сначала обнаруженные растения направят на проверку и после того, как придут результаты, будет принято решение о дальнейшем ходе делопроизводства.

Для выяснения всех обстоятельств начато уголовное делопроизводство на основании статьи Пенитенциарного кодекса о незаконном выращивании конопли.

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