ФОТО и ВИДЕО | Подозрительный предмет на автобусной остановке в Ыйсмяэ оказался… электронной сигаретой

В понедельник около полудня полиция получила вызов в Ыйсмяэ, где на автобусной остановке около магазина Maxima на Эхитаяте теэ был обнаружен подозрительный предмет.
На вызов отреагировал полицейсий патруль, саперы и спасатели. Однако, как сообщает Пыхьяская префектура, при проверке выяснилось, что подозрительным предметом оказалась забытая на остановке электронная сигарета.
Два дня назад на автобусной остановке в Лаагри взорвалась настоящая бомба, поэтому органы правопорядка серьезно отреагировали на вызов в Ыйсмяэ. Детали данного происшествия прояснит уголовное следствие.
Назван топ-5 авто, которые ржавеют через три года после покупки
Ни в коем случае не покупайте эти сувениры в Турции
Великий пост: история, смысл, правила и запреты
Сок этой ягоды подавляет COVID-19 на 97 процентов