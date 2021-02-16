ФОТО И ВИДЕО | Подозреваемые в коррупции Крахт и Тедер освобождены из-под ареста

Окружной суд отметил, что для продления ареста необходимо наличие значительного риска совершения нового преступления со стороны подозреваемых.

Окружной суд счел, что риск совершения Тедером новых преступлений существует, но для их предотвращения достаточно применить электронное наблюдение, так как из дома или с помощью средств связи Тедер новых преступлений совершить не сможет.

В отношении Крахт суд таких рисков не увидел.





Согласно подозрению, Тедер и генсек центристов Михаил Корб договорились о пожертвовании Центристской партии в размере до миллиона евро до местных выборов (пройдут 17 октября 2021 года). В ответ на это связанная с Тедером фирма Porto Franco должна была получить право на строительство выезда из парковки на принадлежащей городу земле. Подозрение в торговле влиянием как юридическое лицо получила и Центристская партия.

Также согласно подозрению, Хиллар Тедер договорился о взятке советнице министра финансов Керсти Крахт за то, что она использует свое служебное положение и обеспечит выгодные для проекта Porto Franco решения по части использования помощи от Kredex. Дача взятки не состоялась, поскольку Тедер и Крахт были задержаны 12 января сотрудниками КаПо. 14 января подозреваемые были арестованы.

Также Керсти Крахт и Хиллар Тедер подозреваются в заключении договоренности об отмывании денег с целью сокрытия взятки.