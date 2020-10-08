08.10.2020, 16:54
ФОТО и ВИДЕО | Под Таллинном на виадуке Канама произошло тяжелое ДТП: столкнулись четыре автомобиля(3)
Сегодня в начале пятого часа после полудня в волости Сауэ (Харьюский уезд) на виадуке Канама произошло тяжелое ДТП.
Сегодня в начале пятого часа после полудня в волости Сауэ (Харьюский уезд) на виадуке Канама произошло тяжелое ДТП.
В 16.10 в полицию поступило сообщение, о том, что на виадуке Канама (волость Сауэ) произошло ДТП. По уточненным данным, столкнулись четыре машины: Renault, BMW, Mercedes-Benz и Opel.
Движение по виадуку закрыто.
Новость будет дополнена по мере поступления информации.
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