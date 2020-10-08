08.10.2020, 16:54

ФОТО и ВИДЕО | Под Таллинном на виадуке Канама произошло тяжелое ДТП: столкнулись четыре автомобиля

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Avarii Sauel
Avarii SauelFoto: Karli Saul

Сегодня в начале пятого часа после полудня в волости Сауэ (Харьюский уезд) на виадуке Канама произошло тяжелое ДТП.

В 16.10 в полицию поступило сообщение, о том, что на виадуке Канама (волость Сауэ) произошло ДТП. По уточненным данным, столкнулись четыре машины: Renault, BMW, Mercedes-Benz и Opel.

Движение по виадуку закрыто.

Новость будет дополнена по мере поступления информации.

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