08.10.2020, 16:54

ФОТО и ВИДЕО | Под Таллинном на виадуке Канама произошло тяжелое ДТП, погиб один человек

 (33)
EST 46

Сегодня около 16 часов полиция получила сообщение о ДТП на виадуке Канама в волости Сауэ. Пострадавший в ДТП 65-летний водитель автомобиля Opel скончался на месте.

По первоначальной информации, Opel, ехавший в сторону Кейла, по неизвестной причине выехал на встречную полосу и столкнулся с ехавшим в сторону Саку Mercedes-Benz, в который сзади въехал автомобиль BMW. В ДТП получил легкие повреждения и четвертый автомобиль — Renault.

Водителя Mercedes-Benz, 49-летнего мужчину, скорая помощь доставила в больницу. По словам лейтенанта полиции Ляэне-Харьюского отделения полиции Пирко Пярила, по первоначальным данным, погибший водитель не был пристегнут ремнем безопасности, который помог бы избежать самых трагических последствий.

„Для безопасности дорожного движения каждый может сделать многое — обязательно надо использовать ремень безопасности и направлять все свое внимание происходящее на дороге” — сказал Пярила.

Читайте также: