15.08.2019, 15:09

ФОТО и ВИДЕО | Около виадука Таммемяэ вспыхнул мусоровоз, движение затруднено

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rus.delfi.ee
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В волости Саку, рядом с виадуком Таммемяэ горит мусоровоз Eesti Keskkonnateenus. К счастью, пострадавших нет.

Сообщение о пожаре в Центр тревоги поступило в 13.53.

Движением на месте происшествия регулируют полицейские. Идут работы по тушению пожара. Причины возгорания устанавливаются.

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