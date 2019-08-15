ФОТО и ВИДЕО | Около виадука Таммемяэ вспыхнул мусоровоз, движение затруднено

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В волости Саку, рядом с виадуком Таммемяэ горит мусоровоз Eesti Keskkonnateenus. К счастью, пострадавших нет.