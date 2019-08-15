15.08.2019, 15:09
ФОТО и ВИДЕО | Около виадука Таммемяэ вспыхнул мусоровоз, движение затруднено(2)
В волости Саку, рядом с виадуком Таммемяэ горит мусоровоз Eesti Keskkonnateenus. К счастью, пострадавших нет.
В волости Саку, рядом с виадуком Таммемяэ горит мусоровоз Eesti Keskkonnateenus. К счастью, пострадавших нет.
Сообщение о пожаре в Центр тревоги поступило в 13.53.
Движением на месте происшествия регулируют полицейские. Идут работы по тушению пожара. Причины возгорания устанавливаются.
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