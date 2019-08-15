ФОТО и ВИДЕО | Около виадука Таммемяэ горел мусоровоз

Сегодня в волости Саку, рядом с виадуком Таммемяэ горел мусоровоз Eesti Keskkonnateenus. К счастью, пострадавших нет.
Сообщение о пожаре в Центр тревоги поступило в 13.53.
Движением на месте происшествия было затруднено.
Сегодня в волости Саку, рядом с виадуком Таммемяэ горел мусоровоз Eesti Keskkonnateenus. К счастью, пострадавших нет.
Сообщение о пожаре в Центр тревоги поступило в 13.53.
Движением на месте происшествия было затруднено.
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