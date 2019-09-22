ФОТО и ВИДЕО | Ночью в Пярнумаа полыхала фура, а утром на шоссе Таллинн-Тарту загорелся автомобиль

О горящей фуре Спасательный департамент получил сообщение после полуночи. В Синди, поблизости от перекрестка Пярнуского шоссе и улицы Пыхья загорелся грузовик, который был почти полностью уничтожен огнем. Никто не пострадал, и обстоятельства случившегося еще выясняются.

Сегодня в 9:45 спасателям поступил вызов на шоссе Таллинн-Тарту в окрестности въезда в Пыльтсамаа, где загорелся автомобиль. При пожаре никто не пострадал, автомобиль был уничтожен открытым пламенем. Предположительно, машина загорелась из-за технической неисправности. Движение на месте происшествия не нарушено.