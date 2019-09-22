22.09.2019, 09:50

ФОТО и ВИДЕО | Ночью в Пярнумаа полыхала фура, а утром на шоссе Таллинн-Тарту загорелся автомобиль

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легковушка принадлежала известной эстонской певице
rus.delfi.ee
EST 13
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Pärnumaal Sindis põles öösel reka Foto: Lauri Lankots

Сегодня ночью на Пярнуском шоссе загорелся грузовик, от горевшей открытым пламенем фуры остался только прицеп. Утром на шоссе Таллинн-Тарту загорелся автомобиль, который был полностью уничтожен огнем. Люди при пожарах не пострадали.

О горящей фуре Спасательный департамент получил сообщение после полуночи. В Синди, поблизости от перекрестка Пярнуского шоссе и улицы Пыхья загорелся грузовик, который был почти полностью уничтожен огнем. Никто не пострадал, и обстоятельства случившегося еще выясняются.

Сегодня в 9:45 спасателям поступил вызов на шоссе Таллинн-Тарту в окрестности въезда в Пыльтсамаа, где загорелся автомобиль. При пожаре никто не пострадал, автомобиль был уничтожен открытым пламенем. Предположительно, машина загорелась из-за технической неисправности. Движение на месте происшествия не нарушено. Позднее эстонская певица Кайре Вильгатс сообщила через социальную сеть, что это была ее машина.

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