ФОТО и ВИДЕО: Ночью в Ласнамяэ открытым пламенем полыхало здание возле автозаправки

В 2:10 в центр тревоги поступило сообщение о том, что на улице Турба в районе Ласнамяэ открытым пламенем полыхает одноэтажное здание.

Как видно на фото и видео, присланных читателем, рядом находится автозаправка. По имеющимся данным, горевшее здание не жилое.

Возгорание было ликвидировано в 05:04. Люди в результате пожара не пострадали.