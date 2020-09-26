26.09.2020, 10:52
ФОТО и ВИДЕО: Ночью в Ласнамяэ открытым пламенем полыхало здание возле автозаправки(11)
Ночью на окраине столичного района Ласнамяэ произошел сильный пожар.
Ночью на окраине столичного района Ласнамяэ произошел сильный пожар.
В 2:10 в центр тревоги поступило сообщение о том, что на улице Турба в районе Ласнамяэ открытым пламенем полыхает одноэтажное здание.
Как видно на фото и видео, присланных читателем, рядом находится автозаправка. По имеющимся данным, горевшее здание не жилое.
Возгорание было ликвидировано в 05:04. Люди в результате пожара не пострадали.
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