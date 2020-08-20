ФОТО и ВИДЕО | Ночью в центре Таллинна разгуливал мужчина с ножом. Полиция отреагировала большими силами

В 01:34 в Центр тревоги поступило сообщениЕ, что по улице Лийвалайа передвигается мужчина с признаками алкогольного опьянения, который кричит и размахивает ножом. Полиция сообщила Delfi, что отреагировала большими силами и в 01:39 мужчину задержали.

Выяснилось, что это 41-летний мужчина, у которого нашли карманный нож. Было заведено уголовное дело по параграфу о тяжелом нарушении общественного порядка.