ФОТО и ВИДЕО | Ночью в аварии на Рейди теэ в Таллинне погиб человек

В час ночи полиция получила сообщение об аварии в центре Таллинна, в которой погиб 42-летний мужчина, находившийся за рулем легкового автомобиля Audi.

ДТП произошло на Нарва мнт, недалеко от монумента ”Русалка”, где 42-летний водитель Audi не справился с управлением и врезался в фонарь. Травмы водителя оказались настолько тяжелыми, что он скончался на месте происшествия. По предварительной информации, скорость автомобиля могла быть больше разрешенной. На месте полиция выяснила, что мужчина был пристегнут, а покрышки соответствовали требованиям.

По словам старшего комиссара Кесклиннаского отделения полиции Артура Гелвея, даже небольшое превышение скорости может закончиться трагично. ”На дорогах следует быть предельно внимательными. Особенно важно придерживаться максимально разрешенной скорости сейчас, когда дорожные условия часто меняются и существует повышенная опасность обледенения”, — отметил он.

По состоянию на 11 декабря в Таллинне в авариях погибло восемь человек.