24.06.2019, 08:15
ФОТО и ВИДЕО | Ночью на улице Эндла в Таллинне грузовик провалился сквозь асфальт(50)
Внимательный читатель Delfi в ночь на понедельник заметил, что на улице Эндла в Таллинне как-то странно припаркована грузовая машина. Оказалось, что грузовик провалился сквозь асфальт.
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