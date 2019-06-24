24.06.2019, 08:15

ФОТО и ВИДЕО | Ночью на улице Эндла в Таллинне грузовик провалился сквозь асфальт

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rus.delfi.ee
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Внимательный читатель Delfi в ночь на понедельник заметил, что на улице Эндла в Таллинне как-то странно припаркована грузовая машина. Оказалось, что грузовик провалился сквозь асфальт.

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