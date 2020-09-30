ФОТО и ВИДЕО | Ночью на Певческом поле подожгли арку. Поджигатель притворился, что тушит пожар, и сам получил ожоги(10)
Вчера в 23:24 спасателям поступил вызов на Певческое поле, где, по словам сообщившего, под аркой у лестницы было видно пламя.
Вчера в 23:24 спасателям поступил вызов на Певческое поле, где, по словам сообщившего, под аркой у лестницы было видно пламя.
По прибытии спасатели установили, что у лестницы жгли мусор, и несмотря на то, что его пытались потушить, спасатели помогли окончательно ликвидировать возгорание.
На месте также был человек, который в ходе тушения костра получил ожоги, и скорая помощь доставила его в Северо-Эстонскую региональную больницу. В огне пострадала часть арки площадью приблизительно 3x6 метров.
Директор Певческого поля Урмо Саареоя сообщил Delfi, что на территорию Певческого поля проник мужчина с канистрой — предположительно, с воспламеняющейся жидкостью. По его словам, на записи с камер видеонаблюдению видно, что мужчина прибыл на поле с конкретной целью поджечь арку.
"Вряд ли он вот так просто разгуливает ночью с канистрой. К счастью, при пожаре пострадала лишь малая часть арки, но это не смягчает тот факт, что у человека была конкретная цель уничтожить объект, являющийся народным символом", — подчеркнул Саареоя.
Когда спасатели прибыли на место, то поджигатель прикинулся, что пришел на поле потушить пожар. По словам Саареоя, запись с камер видеонаблюдения опровергает слова мужчины, и на них видно его передвижение от момента проникновения на поле до поджога арки.
Директор добавил, что мужчина действовал в одиночку, а его мотив пока не ясен.
Саареоя говорит, что сегодня планирует побеседовать со Спасательным департаментом и полицией. В ближайшее время также будет получена оценка экспертов насчет повреждения арки и, возможно, стоимости ее восстановления.
Рабочая группа также обсудит поддержание безопасности на Певческом поле.
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