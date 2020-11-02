02.11.2020, 21:43

ФОТО И ВИДЕО | Нетрезвый водитель выехал в кювет и перевернулся


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Вечером в понедельник (около 18 часов) в селе Выхмасааре (волость Пыхья-Сакала, Вильяндиский уезд) произошло ДТП: автомобиль Honda выехал в кювет и перевернулся на крышу. Водитель был нетрезв.

По предварительным данным, Honda отклонилась на встречную полосу движения, затем выехала в кювет и перевернулась. Водителя осмотрели медики скорой помощи, повреждений не обнаружили.

Спасатели поставили машину на колеса и устранили опасность возгорания.

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