02.11.2020, 21:43
ФОТО И ВИДЕО | Нетрезвый водитель выехал в кювет и перевернулся
Вечером в понедельник (около 18 часов) в селе Выхмасааре (волость Пыхья-Сакала, Вильяндиский уезд) произошло ДТП: автомобиль Honda выехал в кювет и перевернулся на крышу. Водитель был нетрезв.
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