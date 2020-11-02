02.11.2020, 21:43
ФОТО И ВИДЕО | Нетрезвый водитель выехал в кювет и перевернулся
Вечером в понедельник (около 18 часов) в селе Выхмасааре (волость Пыхья-Сакала, Вильяндиский уезд) произошло ДТП: автомобиль Honda выехал в кювет и перевернулся на крышу. Водитель был нетрезв.
Роднина резко высказалась о "Ледниковом периоде"
Синоптик открыл правду о том, какой будет зима в этом году
Чайник будет как новый: неожиданный способ убрать накипь
Симеоне: «Локомотив» отлично атакует и знает, что делать на поле»