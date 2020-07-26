ФОТО И ВИДЕО | Нетрезвый 15-летний подросток устроил тяжелую аварию. Пострадали пятеро

Побывавший на месте происшествия фотограф рассказал Delfi, что молодой человек на Mercedes-Benz врезался в ехавший впереди него автомобиль Subaru, который после столкновения вынесло в кювет.

Полиция подтвердила, что информация об аварии на 130 километре шоссе Таллинн - Тарту поступила около 2 часов ночи.

На место прибыли полиция и три кареты скорой помощи, так как в обеих машинах были пять человек.

Находившиеся в Subaru двое взрослых и двое детей были доставлены в больницу. Травмы получил и подросток, совершивший аварию.

По предварительным данным, средства безопасности и резина отвечали требованиям. Водитель Mercedes-Benz средства безопасности не использовал.

Фотограф также сообщил, что, по словам полицейских, управлявший Mercedes-Benz подросток был пьян.

Обстоятельства происшествия выяснит следствие, позже будут сделаны и официальные выводы, касающиеся предполагаемой нетрезвости молодого человека.