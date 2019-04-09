09.04.2019, 19:55

ФОТО и ВИДЕО: Найденный на площади Вабадузе подозрительный чемодан нарушил движение

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дополнено в 20:23
rus.delfi.ee
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На площади Вабадузе нашли подозрительный чемодан, в безопасности которого должны были убедиться саперы.

Полиция сообщала: "В Центр тревоги в 19 часов сообщили о находящемся в кустах на площади Вабадузе в центре Таллинна подозрительном чемодане. Полиция оцепила зону опасности, чтобы обеспечить безопасность людей. Поэтому в данный момент посторонним людям запрещено передвигаться поблизости, а также ограничено движение общественного транспорта, пока саперы не выяснят, с чем именно мы имеем дело".

Саперы выяснили, что чемодан был пустой, и поскольку опасности ни для кого не было, движение в этом районе теперь восстановлено как для транспорта, так и для пешеходов.

Pommikahtlus Vabaduse puiesteel Foto: Delfi lugeja


Pommikahtlus Vabaduse puiesteel Foto: Delfi lugeja
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