ФОТО и ВИДЕО: Найденный на площади Вабадузе подозрительный чемодан нарушил движение

Полиция сообщала: "В Центр тревоги в 19 часов сообщили о находящемся в кустах на площади Вабадузе в центре Таллинна подозрительном чемодане. Полиция оцепила зону опасности, чтобы обеспечить безопасность людей. Поэтому в данный момент посторонним людям запрещено передвигаться поблизости, а также ограничено движение общественного транспорта, пока саперы не выяснят, с чем именно мы имеем дело".

Саперы выяснили, что чемодан был пустой, и поскольку опасности ни для кого не было, движение в этом районе теперь восстановлено как для транспорта, так и для пешеходов.

Pommikahtlus Vabaduse puiesteel Foto: Delfi lugeja



