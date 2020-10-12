ФОТО и ВИДЕО| На юго-востоке Эстонии на реке загорелся катер

Спасатели потушили возгорание к 15:19. Катер сгорел полностью.

Выяснилось, что мужчина включил на катере походную плитку, которая неожиданно загорелась. Огонь быстро перекинулся на сам катер. Мужчине хоть и удалось частично потушить возгорание при помощи огнетушителя, в целях безопасности сам он все же спрыгнул с судна в прибрежные камыши.

Перед прыжком мужчина захватил с собой телефон, с помощью которого и вызвал подмогу. Когда береговая охрана обнаружила его, он стоял по пояс в воде. Несмотря на это, помощь медиков ему не потребовалось.

Foto: Päästeamet

Спасательного жилета на мужчине не было, и, по словам пограничников, если бы все произошло не так близко от берега, то последствия были бы куда более серьезными.

Foto: Päästeamet

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