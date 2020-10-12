ФОТО и ВИДЕО| На юго-востоке Эстонии на реке загорелся катер(2)
В воскресенье, 11 октября, в 14:05 спасатели получили сообщение о том, что в деревне Райгла в волости Ряпина на реке Выханду загорелся катер.
В воскресенье, 11 октября, в 14:05 спасатели получили сообщение о том, что в деревне Райгла в волости Ряпина на реке Выханду загорелся катер.
Спасатели потушили возгорание к 15:19. Катер сгорел полностью.
Выяснилось, что мужчина включил на катере походную плитку, которая неожиданно загорелась. Огонь быстро перекинулся на сам катер. Мужчине хоть и удалось частично потушить возгорание при помощи огнетушителя, в целях безопасности сам он все же спрыгнул с судна в прибрежные камыши.
Перед прыжком мужчина захватил с собой телефон, с помощью которого и вызвал подмогу. Когда береговая охрана обнаружила его, он стоял по пояс в воде. Несмотря на это, помощь медиков ему не потребовалось.
Спасательного жилета на мужчине не было, и, по словам пограничников, если бы все произошло не так близко от берега, то последствия были бы куда более серьезными.
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