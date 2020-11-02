ФОТО И ВИДЕО | На Ярвевана теэ грузовик столкнулся с фургоном

В Таллинне на Ярвевана теэ после полудня столкнулись грузовик и легковой автомобиль, движение в сторону Мустамяэ было нарушено.
Около 14:49 на Ярвевана теэ столкнулись грузовик Mercedes-Benz Axor и Opel Vivaro.
Сначала полиция написала в соцсети, что один человек застрял в автомобиле. Пару минут спустя полиция сообщила, что водитель Opel извлечен из машины и передан скорой помощи.
Помимо водителя Opel в аварии пострадал еще один человек, которым скорая помощь сейчас занимается.
Обстоятельства ДТП выясняются.
Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.
Метеоролог рассказал, какой будет грядущая зима 2020/21
На границе РБ задержана крупнейшая за 10 лет партия наркотиков
Похоронили в свадебном платье: трагедия гимнастки Оксаны Костиной
Загадочная смерть генерала Лебедя: спустя годы всплыло такое