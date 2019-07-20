20.07.2019, 09:12
ФОТО и ВИДЕО | На улице Туукри в Таллинне горел деревянный многоквартирный дом, жильцов эвакуировали
Сегодня утром около 5 часов спасательный центр получил сообщение, что на улице Туукри горит двухэтажный деревянный многоквартирный дом.
Спасатели по прибытии эвакуировали людей и приступили к тушению. На место также вызвали скорую помощь. Медики осмотрели четырех человек, но отправлять в больницу никого не понадобилось.
Людей пустили в дом уже в 6 часов, но спасатели уехали от дома к 7:15. Причина пожара еще не выяснена, также точно неизвестно, сколько жильцов было в доме, когда вспыхнул пожар.
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