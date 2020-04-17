17.04.2020, 18:23
ФОТО и ВИДЕО | На улице Маяка в Таллинне нашли подозрительные сумки. Трамваи стоят, на месте саперы(9)
Сегодня около 17:15 в полицию поступило сообщение, что в Таллинне на улице Маяка была обнаружены подозрительные сумки.
Сегодня около 17:15 в полицию поступило сообщение, что в Таллинне на улице Маяка была обнаружены подозрительные сумки.
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