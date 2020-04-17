17.04.2020, 18:23

ФОТО и ВИДЕО | На улице Маяка в Таллинне нашли подозрительные сумки. Трамваи стоят, на месте саперы

 (19)
EST 17

Сегодня около 17:15 в полицию поступило сообщение, что в Таллинне на улице Маяка была обнаружены подозрительные сумки.

В связи с этим движение на улице было ограничено, на месте работают спасатели и саперы.

Delfi lugeja
Читайте также: