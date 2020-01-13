ФОТО и ВИДЕО: На таллиннском кладбище по неизвестной причине загорелся автомобиль

По предварительным данным, в результате инцидента пострадал владелец транспортного средства, попытавшийся его потушить.

Прибывшие на место спасатели ликвидировали возгорание к 12:44.

По словам пресс-секретаря Пыхьяской префектуры, автомобиль Toyota Corolla загорелся по неизвестным пока причинам. ”Находившийся в автомобиле 48-летний водитель выбрался оттуда сам и был доставлен на скорой в Северо-Эстонскую региональную больницу. В ходе инцидента дизельное топливо пролилось на землю, и спасатели присыпали ее опилками. Точные обстоятельства выясняются”, — добавил представитель полиции.

Liiva kalmistul põles auto Foto: Lugeja foto