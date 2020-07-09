09.07.2020, 14:44
ФОТО и ВИДЕО | На Таллиннской окружной дороге столкнулись грузовики, движение временно перекрыли
Сегодня днем на Таллиннской окружной дороге произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого столкнулись польские и эстонские грузовики. Движение на месте аварии было перекрыто.
Авария произошла в 13:24 на Таллиннской окружной дороге, недалеко от Лагеди. Столкнулись два грузовика — один с польскими номерами, другой с эстонскими.
Оба водителя оказались зажаты в кабинах машин. Водителя фуры с эстонскими номерами доставили в больницу. Другому оказали помощь на месте происшествия, он получил легкие травмы.
Движение на месте аварии было перекрыто. Читатель RusDelfi прислал видео с места аварии.
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