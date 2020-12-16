ФОТО И ВИДЕО | На скользкой дороге перевернулся автомобиль

Сегодня в 15.40 на 21-м километре шоссе Имавере — Вильянди (село Пааксима, Вильяндиский уезд) произошло ДТП, в ходе которого автомобиль Audi вынесло на мокрой дороге в кювет. Машина перевернулась и вновь встала на колеса.
По предварительным данным, находившаяся за рулем женщина на влажной от соляного покрытия дороге потеряла контроль над автомобилем.
В машине находился только водитель, которому была оказана на месте первая помощь.
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