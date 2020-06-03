ФОТО И ВИДЕО | На Штромке загорелся тростник. Но дым отдыхающим помехой не стал

Вызов пожарным поступил в 13.48, на месте происшествия работают два расчета. Спасательный департамент заверил, что ситуация неопасная.

Так как сегодня - солнечная и относительно теплая погода, на пляж вышли и отдыхающие, которых, судя по всему, дым особо не побеспокоил.