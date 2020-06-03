03.06.2020, 15:50

ФОТО И ВИДЕО | На Штромке загорелся тростник. Но дым отдыхающим помехой не стал

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Сегодня во второй половине дня спасатели получили вызов на пляж таллиннской Штромки, где загорелся тростник. Ситуация особой опасности не представляет, но работы по тушению на момент публикации данной новости продолжаются.

Вызов пожарным поступил в 13.48, на месте происшествия работают два расчета. Спасательный департамент заверил, что ситуация неопасная.

Так как сегодня - солнечная и относительно теплая погода, на пляж вышли и отдыхающие, которых, судя по всему, дым особо не побеспокоил.

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