ФОТО и ВИДЕО: На шоссе Таллинн-Тарту столкнулись легковушка и фура
Сегодня в 07:14 Центр тревоги получил сообщение об аварии на 133 км шоссе Таллинн-Тарту-Выру-Лухамаа.
Сегодня в 07:14 Центр тревоги получил сообщение об аварии на 133 км шоссе Таллинн-Тарту-Выру-Лухамаа.
По предварительным данным, водитель легкового автомобиля Renault Megane, двигавшегося из Таллинна в Тарту, не справился с управлением, в результате чего в Renault Megane сзади врезался грузовик Scania, ехавший в том же направлении.
В результате столкновения легковой автомобиль вылетел в кювет, а грузовик с прицепом перевернулся на крышу и перекрыл всю дорогу.
Как сообщает полиция, оба водителя были трезвы и имеют права соответствующей категории.
Движение в месте аварии нарушено. Точные обстоятельства выясняются.
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