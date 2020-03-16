ФОТО и ВИДЕО: На шоссе Таллинн-Тарту столкнулись легковушка и фура

По предварительным данным, водитель легкового автомобиля Renault Megane, двигавшегося из Таллинна в Тарту, не справился с управлением, в результате чего в Renault Megane сзади врезался грузовик Scania, ехавший в том же направлении.

В результате столкновения легковой автомобиль вылетел в кювет, а грузовик с прицепом перевернулся на крышу и перекрыл всю дорогу.



Водитель грузовика пострадал и был доставлен в больницу.

Как сообщает полиция, оба водителя были трезвы и имеют права соответствующей категории.

Движение в месте аварии нарушено. Точные обстоятельства выясняются.



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