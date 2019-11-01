01.11.2019, 15:00
ФОТО и ВИДЕО: На шоссе Таллинн-Тарту столкнулись две машины: двое взрослых и ребенок в больнице(5)
Сегодня в 13:30 на шоссе Таллинн-Тарту в районе Мустла произошла авария: столкнулись два легковых авто.
Сегодня в 13:30 на шоссе Таллинн-Тарту в районе Мустла произошла авария: столкнулись два легковых авто.
По предварительным данным, в больницу для проверки были доставлены двое взрослых и один несовершеннолетний.
По предварительным данным, ехавший в сторону Тарту Volkswagen совершал обгон и столкнулся с двигавшейся навстречу Kia.
В больницу отвезли людей, находившихся в Kia.
Движение на месте происшествия нарушено, его регулирует полиция.
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