01.11.2019, 15:00

ФОТО и ВИДЕО: На шоссе Таллинн-Тарту столкнулись две машины: двое взрослых и ребенок в больнице

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Сегодня в 13:30 на шоссе Таллинн-Тарту в районе Мустла произошла авария: столкнулись два легковых авто.

По предварительным данным, в больницу для проверки были доставлены двое взрослых и один несовершеннолетний.

По предварительным данным, ехавший в сторону Тарту Volkswagen совершал обгон и столкнулся с двигавшейся навстречу Kia.

В больницу отвезли людей, находившихся в Kia.

Движение на месте происшествия нарушено, его регулирует полиция.


Lugeja foto


Lugeja foto
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