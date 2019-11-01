ФОТО и ВИДЕО: На шоссе Таллинн-Тарту столкнулись две машины: двое взрослых и ребенок в больнице

По предварительным данным, в больницу для проверки были доставлены двое взрослых и один несовершеннолетний.

По предварительным данным, ехавший в сторону Тарту Volkswagen совершал обгон и столкнулся с двигавшейся навстречу Kia.

В больницу отвезли людей, находившихся в Kia.

Движение на месте происшествия нарушено, его регулирует полиция.





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