ФОТО и ВИДЕО | На шоссе Таллинн-Тарту сгорел лимузин Lincoln. Казалось бы, при чем фейерверк?

В полиции уточнили Delfi, что в 6:42 в Центр тревоги поступило сообщение, что в Синикюла на дороге горит автомобиль Lincoln.

В начале девятого часа Незадолго пожар был потушен. На данный момент движение на месте происшествия восстановлено. Причины возгорания лимузина устанавливаются.

По сведениям, поступившим в редакцию, возгорание могло начаться прямо в салоне автомобиля от фейерверка, который спровоцировал возгорание в салоне.

Очевидец происшествия рассказал Delfi, что утром он ехал в сторону Таллинна и примерно 6.50 увидел на дороге горящую машину. По его словам, пожарные приехали довольно быстро.

”Когда я приехал, люди уже стояли у дороги. Один мужчина был в носках”, — рассказывал очевидец, который увидел рядом с горящей машиной людей. Один из мужчин стоял в носках.

Скриншот

Пожелавший остаться неизвестным свидетель, предположил, что возгорание началось из-за тормозного диска, который перегрелся из-за резкого торможения.

Эту версию также частично подтвердил владелец лимузина Калле Саар. ”Это началось где-то на углу шины”, — сказал Саар. ”Шина и прочее сгорели и продолжили работу. То, что фейерверк произошел во время вождения, был ложным”.

По его словам, в салоне у людей был фейерверк. Когда они выходили из машины, то не вынесли его. ”Когда он [фейерверк] загорелся, половина машины уже сгорела”, — сказал Саар, подтвердив, что никто из людей не получил травмы.

Представитель Спасательного департамента сказал, что детали данного происшествия ведомство расследовать не будет — это был просто пожар, который нужно было потушить. Однако если полиция попросит их об расследовании, то они проведут экспертизу.

Вот так выглядит сгоревший лимузин.

Lugeja foto

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