ФОТО И ВИДЕО | На шоссе Таллинн — Тарту произошла авария

На шоссе Таллинн — Тарту в районе Пылтсамаа в 18 часов произошло ДТП. По предварительным данным, никто в аварии серьезно не пострадал.
По предварительным данным, пожилой мужчина двигался на Nissan со стороны Паюси намерением пересечь трассы Таллинн — Тарту и направиться в Пылтсамаа.
К несчастью, он не заметил приближавшийся слева Ford и врезался в этот автомобиль. Находившиеся в Ford мужчина и женщина отделались испугом.
Водитель Nissan получил легкие повреждения. Ехавшая в этой же машине такса осталась цела и невредима.
"В двух автомобилях находились три человека, из которых двоим потребовалась первая помощь. Обстоятельства инцидента выясняются", - прокомментировал ДТП сотрудник тартуской полиции Майдо Колк.
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