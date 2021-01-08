ФОТО И ВИДЕО | На шоссе Таллинн — Тарту произошла авария

По предварительным данным, пожилой мужчина двигался на Nissan со стороны Паюси намерением пересечь трассы Таллинн — Тарту и направиться в Пылтсамаа.

К несчастью, он не заметил приближавшийся слева Ford и врезался в этот автомобиль. Находившиеся в Ford мужчина и женщина отделались испугом.

Водитель Nissan получил легкие повреждения. Ехавшая в этой же машине такса осталась цела и невредима.

Kaspar Pokk

"В двух автомобилях находились три человека, из которых двоим потребовалась первая помощь. Обстоятельства инцидента выясняются", - прокомментировал ДТП сотрудник тартуской полиции Майдо Колк.