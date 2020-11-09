ФОТО И ВИДЕО | На шоссе Таллинн — Нарва у фуры отцепился прицеп. Полиция пришла на помощь

У фуры неожиданного отцепился прицеп. К счастью, обошлось без столкновений с другими машинами и никто в этом инциденте не пострадал.

Пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Андра Юндас пояснила, что проезжавший мимо полицейский патруль пришел водителю на помощь.